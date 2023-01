Beyond Good & Evil 2 non è stato cancellato e lo sviluppo procede, conferma Ubisoft

Beyond Good and Evil 2 è ancora in sviluppo, come confermato da un portavoce di Ubisoft al portale PCGamesN, con i lavori che dunque proseguono nonostante le ultime turbolenti novità all'interno del publisher francese.

Come forse saprete, questa settimana Ubisoft ha infatti annunciato la cancellazione di tre giochi non ancora annunciati, che si sommano agli altri quattro confermati a luglio 2022, con una manovra che mira a risparmiare 200 milioni di dollari.

Temendo per Beyond Good and Evil 2 la redazione di PCGamesN ha contatto Ubisoft per sincerarsi delle sorti del progetto. In fondo il gioco è in sviluppo da prima del 2009 e per il momento non solo non ha fruttato nulla, ma a quanto pare sta sprecando molti soldi. In risposta, un portavoce della compagnia ha dichiarato:

"Lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 è in corso e il team è al lavoro per mantenere la sua ambiziosa promessa".

Beyond Good and Evil 2

Insomma, lo sviluppo sembra procedere, anche se prima di vedere il gioco sugli scaffali dei negozi passerà probabilmente ancora molto tempo. Stando a un report pubblicato da Tom Henderson sulle pagine di Insider Gaming, Beyond Good & Evil 2 è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, che dunque potrebbe concludersi fra molti anni.