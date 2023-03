The Last Of Us Parte 2 ha contenuti utili per più di una stagione di una serie TV, per il regista

Come ben sappiamo, la prima stagione della serie TV di The Last of Us copre l'intero primo gioco, DLC Left Behind incluso. Cosa succederà per la seconda stagione? Verrà usato l'intero The Last of Us Parte 2? Non abbiamo una risposta definitiva per il momento, ma secondo il regista - Craig Mazin - il secondo gioco include contenuti sufficienti per più di una stagione.

Precisamente, intervistato sul tappeto rosso da IGN USA sui progressi del lavoro su Parte 2, Mazin ha detto: "Abbiamo iniziato a parlarne. È un grosso prodotto da scomporre in varie parti, giusto? Si tratta di una storia molto più grande, molto più complicata - penso che sia una storia bellissima - quindi Neil [ndr Druckmann, co-creatore dei giochi] e io stiamo iniziando a capire come."

Poi prosegue affermando: "Perché il contenuto a disposizione è valido per più di una stagione televisiva, per certo. Ma, a conti fatti, non possiamo giungere a conclusioni fino a quando le persone non guardano la serie e HBO ci dà la buona notizia".

Ricordiamo che HBO ha già confermato la seconda stagione di The Last of Us, ma secondo quanto detto dal regista non ci sono ancora conferme definitive su come funzionerà e quanto contenuto di The Last of Us Parte 2 includerà. Non ci sono inoltre conferme su una stagione 3.

The Last of Us Parte 2 è un gioco più grande rispetto al primo, questo è certo: in una certa misura, è quasi due giochi in uno, con due personaggi diversi a nostra disposizione. Viene naturale domandarsi se la serie TV dividerà la storia in modo netto come fatto nel videogioco oppure se fonderà le due fasi e ci mostrerà entrambi i punti di vista sulla storia nello stesso momento.

Sappiamo anche che The Last of Us ha superato 1 miliardo di minuti di visualizzazione su HBO Max.