The Last of Us ha superato 1 miliardo di minuti di visualizzazione su HBO Max, vediamo un confronto

La serie post-apocalittica della HBO The Last of Us ha stabilito un nuovo record in termini di spettatori. Secondo i dati Nielsen condivisi con Deadline, la serie ha raggiunto oltre un miliardo di minuti su HBO Max.

Più precisamente, The Last of Us ha raggiunto 1,2 miliardi di minuti di streaming questa settimana. Da notare che i dati Nielsen contano solo gli streaming di HBO Max negli Stati Uniti, non i numeri del canale televisivo di HBO o di altre fonti. A livello mondiale il numero è ben più alto. I dati di Nielsen affermano inoltre che The Last of Us sta avendo un andamento simile a quello di The Walking Dead di AMC e il suo pubblico è soprattutto composto da giovani e uomini.

Per fare un confronto, sappiate che il contenuto più trasmesso in streaming nello stesso periodo è stato Black Panther: Wakanda Forever con 2,3 miliardi di minuti. Il film You People di Netflix si è classificato al secondo posto con 1,5 miliardi di minuti. La serie TV New Amsterdam (1,3 miliardi) si è classificata al terzo posto, mentre The Last of Us si è piazzato al quarto posto con 1,2 miliardi di minuti.

La serie di The Last of Us è per certo un successo e pare anche che le riprese della seconda potrebbero iniziare tra poco, dice Pedro Pascal.