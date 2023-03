Samsung OLED TV: tutte le informazioni, i dettagli e le novità della line-up 2023

La proposta si confà alla classica evoluzione dei modelli dell'attuale generazione presentando più varietà per avvicinarsi all'incessante domanda di varianti per tutte le tasche, sempre equipaggiando le tecnologie più recenti. In questo articolo vi parleremo più approfonditamente di tutte le TV Samsung previste per il 2023: una panoramica dei modelli in arrivo in attesa di scoprirne le specifiche tecniche complete.

Il settore delle TV inizia a scaldare le scene dopo aver avuto un primo assaggio durante il CES di Las Vegas tenutosi a gennaio di quest'anno. In questi giorni le maggiori compagnie si alternano in eventi dedicati alla stampa per presentare le proprie line-up, fornendo ulteriori dettagli sui prodotti ormai prossimi al debutto sul mercato. Dopo aver visto le novità inerenti a LG , è tempo di parlare del suo maggiore sfidante: Samsung , che in occasione del Samsung Media Day tenutosi a Francoforte, ha presentato alla stampa la line-up di TV che compongono l'offerta per il 2023.

QD-OLED e Gaming

Delle nuove TV presentate da Samsung gli osservati speciali per il gaming rimangono gli OLED, nei modelli S95C e S90C

I prodotti presentati da Samsung sono molti, ma quelli su cui fare maggiormente attenzione sono senza dubbio i nuovi QD-OLED, la fascia di TV che interessa più da vicino i giocatori e che si presenta come un'evoluzione dell'ottima S95B presente attualmente sul mercato. L'azienda coreana persegue sulla tecnologia OLED con nanocristalli Quantum Dots, come per il modello precedente, e presenta due varianti: la S95C e la S90C. La differenza sostanziale tra le due si concentra sul One Connect Box, un accessorio disponibile in dotazione solo sulla S95C a cui collegare tutti i fili come cavo LAN, soundbar e così via. Inoltre, tale modello dovrebbe garantire delle prestazioni superiori grazie al pannello a 144 Hz, con una luminosità leggermente migliore rispetto al S90C, che si presume raggiungerà i 2000 nit in HDR in modalità dinamica.

Le dimensioni dei due modelli invece sono le medesime, ovvero i 55 e 65 come per la generazione corrente, a cui si aggiunge anche una versione da 77 pollici per entrambi i QD-OLED. Come da copione, non è previsto il supporto al formato Dolby Vision. Il sistema operativo dei nuovi Samsung in arrivo nel 2023 sarà Tizen 7, migliorato in molti aspetti, uno su tutti la connettività con altri dispositivi grazie a SmartThings.

Samsung continua a supportare il cloud gaming, facilitando la fruizione di Game Pass e NVIDIA GeForce Now tramite Gaming Hub

Una delle caratteristiche che sicuramente interesserà i giocatori risiede nella nuova GameBar 3.0 che accoglie la MiniMap Sharing, ovvero la possibilità di visualizzare su un altro schermo la mappa della partita in corso. Questa funzionalità sarà però disponibile tramite aggiornamento quest'estate, mentre al lancio è implementato il Virtual Aim Point, un indicatore utile che mostra il mirino a schermo, pensato ovviamente per i giochi FPS.

Rimanendo in campo gaming, questa gamma del 2023, assieme agli altri modelli QLED presentati, includerà il supporto al VRR, certificazioni AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync. Come ben saprete, Samsung è anche la pioniera per quanto concerne il Game Pass su TV, e anche per i modelli del 2023 questo sarà accessibile tramite Samsung Gaming Hub, luogo dove poter sfruttare in modo nativo anche gli altri servizi di cloud gaming come NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna.

La serie QD-OLED non ha ancora una data ufficiale di debutto ma per adesso sono stati svelati solo i prezzi che sono di 2500€ per il modello S95C da 55 pollici, 3300€ per il 65 pollici e 4800€ per il taglio massimo da 77''. La serie S90C partirà invece da 2000€ per il 55'', 2800€ per il 65'' ed infine 4000€ per i 77''.