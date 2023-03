The Last of Us: il co-creatore lo ammette, "i giochi lineari sono più facili da fare"

Uno dei co-creatori di The Last of Us, Bruce Straley, ha deciso di non tenersi più niente dentro e ha scelto Twitter per dire la verità che (pare) nessuno voleva ammettere: "i giochi lineari sono semplicemente più facili da fare".

Il tweet, che trovate poco sotto, si chiude con le parole: "Ecco. L'ho detto". Non abbiamo alcuna idea da dove nasca questa dichiarazione o anche solo il bisogno di condividerla in questo momento. Straley inoltre non prosegue col discorso. Va notato anche che non afferma che i giochi lineari siano migliori o peggiori di giochi non lineari (come gli open world).

Ovviamente nelle risposte sotto il tweet sono arrivati molti appassionati che hanno invece fatto il passaggio da "facili da creare" a "più divertenti" o addirittura "di qualità migliore" rispetto a videogiochi a mondo aperto o anche solo più lunghi rispetto ai giochi lineari.

Ricordiamo che Straley è stato per lungo tempo in forze a Naughty Dog e ha co-diretto - insieme a Druckmann - Uncharted 4 e The Last of Us. L'uomo ha però lasciato lo studio da anni. In precedenza, ha collaborato anche alla creazione di Jak and Daxter così come a vari Uncharted. Si tratta di giochi che possono facilmente essere categorizzati come lineari, quindi Straley ha grande esperienza con questo tipo di prodotti e di certo la sua opinione ha valore.

Dispiace quindi che non abbia deciso di approfondire di più la questione.

