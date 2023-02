The Last of Us: il gioco online avrà le porte ed è più interessante di quanto pensiate

Quando potremo scoprire di più sul gioco multigiocatore di The Last of Us in sviluppo presso Naughty Dog? Non lo sappiamo, ma per ora abbiamo una sorta di piccolo aggiornamento: ci saranno le porte ed è un'informazione più interessante di quanto pensiate. Il co-game director del gioco - Vinit Agarwal - ha svelato una curiosità a riguardo.

Il tutto nasce da un tweet di Maksym Zhuravlov, attualmente lead animator presso Naughty Dog sul gioco online di The Last of Us. L'uomo ha affermato: "Ricordo quando ho finito il sistema di animazioni per le porte in fase di combattimento di The Last of Us Parte II; ho pensato 'Magari è un po' troppo. Ma è tutto pronto ora. Ce l'abbiamo e lo riuseremo per sempre. Perché dopotutto quanto possiamo desiderare di più da questa dannata porta? Giusto?'. Oh, amico. AVEVO TORTO". Nel tweet è presente anche un video che mostra i vari modi per interagire con le porte in The Last of Us Parte II.

Agarwal ha aggiunto che attualmente il team sta lavorando alle porte per il "gioco corrente", ovvero il multigiocatore di The Last of Us, e conferma che il lead animator aveva sfortunatamente torno a riguardo.

Il fatto che ci saranno vari modi per interagire con le porte nel gioco di The Last of Us ci fa capire è che il controllo dei movimenti del personaggio sarà ancora una volta centrale e che Naughty Dog, anche in un gioco online, non ha smesso di essere un team ossessionato dai dettagli e dalla qualità grafica delle animazioni e più in generale del proprio videogame. Inoltre, il fatto che l'enorme lavoro svolto per Parte II non sia bastato per soddisfare le necessità del prodotto multigiocatore non è un dettaglio secondario.

Speriamo di poter vedere presto queste porte.

Nel frattempo vi segnaliamo che la modella che dà il volto ad Abby riceve ancora minacce di morte, dopo anni.