Bethesda Nordic e Xbox Svezia parlano di un evento per il 21 aprile: di cosa si tratta?

Bethesda Nordic e Xbox Svezia si sono scambiati un paio di tweet tramite i quali suggeriscono che il 21 aprile vi sarà un qualche tipo di evento, non meglio identificato.

Come potete vedere poco sotto, Bethesda Nordic scrive: "Ehi Xbox Svezia, sei eccitato per il nostro appuntamento del 21 aprile? Promettiamo che sarà bello!". Xbox Svezia risponde quindi: "Sì, ci divertiremo insieme a Stoccolma il 21 aprile!" (quest'ultima è una traduzione automatica).

Non è chiaro a cosa facciano riferimento, ma considerando che non ci sono messaggi simili sugli account internazionali e americani delle due compagnie, ci fa pensare che si tratti di un qualche evento regionale, magari interessante ma non foriero di novità importanti. In altre parole, non pare credibile che sia la data dell'evento di Starfield.

Ovviamente è anche possibile che questa divisione di Bethesda e Xbox abbia condiviso questi tweet in anticipo rispetto ai canali principali e che a breve scopriremo di più. Per ora possiamo solo speculare, quindi ci conviene aspettare nuove informazioni ufficiali a riguardo.

Voi di cosa sperate si tratti? Secondo più fonti, l'annuncio dello showcase di Bethesda è imminente.