Starfield: l'annuncio dello showcase di Bethesda è imminente, secondo più fonti

Pare che lo showcase con protagonista Starfield sia ormai in dirittura d'arrivo. Stando alle fonti di Andy Robinson, noto giornalista di VGC, l'annuncio da parte di Bethesda infatti dovrebbe essere "imminente". Anche Jez Corden ha confermato questo dettaglio, aggiungendo che la data dell'evento verrà svelata ufficialmente la prossima settimana.

Starfield è uno dei giochi di punta (se non "il") della line-up Xbox per il 2023. Speravamo di rivederlo in occasione del Developer_Direct che si è svolto il mese scorso, ma Bethesda e Microsoft hanno preferito piuttosto dedicare al gioco un evento a sé stante, in cui presumibilmente verrà svelata anche la data di uscita, al momento prevista nella prima metà dell'anno.

Con un post su Twitter, Andy Robinson ha dichiarato che l'annuncio dello showcase di Starfield con data e orario è "imminente".

L'informazione è stata ripresa e corroborata da Jez Corden, giornalista di Windows Central, nell'ultima puntata del podcast Xbox Two (nel segmento da 2:23:13 del filmato qui sotto), aggiungendo inoltre che stando alle loro fonti l'annuncio avverrà già nel corso della prossima settimana.

Chiaramente parliamo di informazioni senza conferma ufficiale, dunque prendete per quello che sono. In ogni caso, per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo.