Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è il momento perfetto per concedersi una pausa dallo studio o il lavoro e dedicarsi anima e corpo alla proprio passione videoludica. E come al solito siamo curiosi di sapere con quali giochi passerete il vostro tempo libero in questo fine settimana di fine febbraio.

Anche se in molti stanno ancora esplorando le Highlands di Hogwarts Legacy, nella settimana appena trascorsa ci sono stati diversi giochi in uscita piuttosto interessanti. Uno di questi è senza dubbio Atomic Heart, lo sparatutto in soggettiva ambientato in una retrofuturistica Russia ed opera prima di Mundfish. Il gioco ci ha convinto, ma solo in parte, come spiegato nella nostra recensione di Atomic Heart, ma d'altro canto è incluso nel Game Pass quindi potrebbe valere la pena approfittare del weekend per provarlo.

Like a Dragon: Ishin! invece è uno spinoff della serie Yakuza/Like a Dragon di Sega che ci porta nella Kyoto del 1860. Vestiremo i panni del samurai Sakamoto Ryoma alla ricerca dell'assassino del padre, per scagionarsi dall'omicidio di cui è stato incolpato ingiustamente e ripristinare il suo onore. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.

Tra le novità di questa settimana c'è anche PlayStation VR2 e la sua line-up di lancio

Giusto ieri invece è uscito Octopath Traveler 2, il del JRPG con grafica HD/2D di Square Enix in cui vestiremo i panni di otto personaggi differenti con cui vivremo altrettante storie. Come spiegato nella nostra recensione, questo sequel ci ha convinto sia dal punto di vista delle trama e del gameplay, con alcuni difetti dell'originale risolti mentre altri purtroppo sono ancora presenti.

Questa settimana ha segnato anche il debutto di PlayStation VR2 nei negozi assieme alla prima infornata di giochi realizzati per il visore di PS5, tra cui spiccano Horizon Call of the Mountain, e Gran Turismo 7 VR.

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti negli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.