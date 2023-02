Tetris: l’incredibile storia di una delle colonne sonore più iconiche di sempre

C'erano La Betulla, Occhi Scuri e Korobeiniki , una canzone popolare nata nel 1861 da una poesia di Nikolai Nekrasov. Quest'opera racconta appunto la storia di un "korobeiniki", un venditore di stoffe e libri che girava di villaggio in villaggio per proporre le sue mercanzie alle donne del paese. Arrivato in una cittadina, il protagonista si innamora perdutamente di una ragazza promettendole di sposarla al suo ritorno, quando avrà venduto tutta la sua merce e avrà fatto molti soldi. Il giovane riesce nella sua impresa ma quando chiede a un passante le indicazioni per il villaggio dell'amata, questo lo aggredisce per derubarlo e lo uccide. Il ritmo incalzante dei versi ha trasformato rapidamente l'opera di Nekrasov in un classico che si è diffuso in tutta la Russia prerivoluzionaria rimanendo impresso nella società anche dopo l'arrivo del comunismo.

Quando Pajitnov ha cercato di esportare la sua creazione in Occidente si è scontrato con le regole della cortina di ferro . Si potrebbe fare un film (e lo hanno fatto ) sulla battaglia legale che tra il 1984 e il 1990 ha visto i diritti di Tetris passare per le mani del governo sovietico e di diverse compagnie, tra Europa, Stati Uniti e Giappone, ognuna delle quali ha prodotto le sue versioni del gioco. La prima a essere commercializzata in occidente (pubblicata da Spectrum Holobyte nel 1987 su DOS) aveva voluto puntare sulla suggestione sovietica di Tetris. La scatola era tutta rossa, la confezione aveva dei caratteri in cirillico (una rarità negli Stati Uniti di Reagan) e, cosa più importante, nelle revisioni uscite di lì a poco la colonna sonora era composta da brevi estratti di canzoni folkloristiche russe.

Type-A

Quando Tetris è arrivato insieme al Game Boy è diventato in poco tempo uno dei videogiochi più popolari del pianeta

Quando Nintendo ha avuto bisogno di una hit semplice e iconica per lanciare il suo Game Boy ha scelto Tetris, con l'obiettivo di avvicinare alla console anche un pubblico di adulti. Durante la lavorazione della conversione, il compositore e ingegnere sonoro della Nintendo Hirokazu "Hip" Tanaka ha scelto proprio Korobeiniki come tema principale del gioco, creando la canzone che tutti conosciamo come l'iconica musica di Tetris: Type-A. Questa fu la prima volta in cui la canzone si trasformò in vera musica d'accompagnamento, visto che la versione di Spectrum Holobyte la usava solo come brevissima intro all'inizio di un livello. Essendo stato venduto in bundle con il Game Boy, Tetris è diventato in brevissimo tempo un classico, ed è ancora il gioco più diffuso per la prima console portatile di Nintendo, superando, con le sue 35 milioni di copie, persino Pokémon Rosso e Blu. La maggior parte delle cartucce in circolazione contengono la versione 1.1 del gioco, quella che ha ufficialmente consacrato Korobeiniki come colonna sonora. Tuttavia, in pochi sanno che venticinquemila copie uscite in Giappone come parte di un bundle speciale, invece, contengono la versione precedente di Tetris (1.0), che al posto di Korobeiniki aveva un'altra traccia musicale, il Minuetto.

Korobeiniki ha avuto la meglio sia grazie dalle sue origini folkloristiche russe sia per il fatto che, anche nella versione originale, questa accelera ogni volta che si ripete, esattamente come il gameplay di Tetris. Più tetramini scendono, più file vengono cancellate e maggiore sarà la velocità con cui le tessere successive verranno presentate al giocatore, aumentando di conseguenza anche la velocità a cui verrà riprodotta Type-A. Korobeiniki, poi, è stata anche l'intro della versione di Bullet-Proof Software uscita in Giappone nel 1988 e che Tanaka ha certamente incontrato. "Il problema con la musica è legato sia alla questione dei diritti, sia al dover creare qualcosa di buono", ha detto in una vecchia intervista Hank Rogers, co-fondatore di The Tetris Company e di Bullet-Proof Software. "Quindi ho chiesto ai miei ragazzi di trovare una canzone popolare russa, perché quelle sono gratuite, sono di dominio pubblico. E il fatto che siano durate centinaia di anni significa che devono essere buone. Inoltre la gente in occidente non le conosce bene come i russi. Lo abbiamo fatto e funzionava, alla gente piaceva. E finì per diventare un must insieme a Tetris; la gente ha iniziato a identificare il gioco con quella musica". A fare compagnia a Korobeiniki su Game Boy, infine, oltre a una canzone originale di Tanaka c'è anche la Suite Francese N3 in Si minore di Johann Sebastian Bach.