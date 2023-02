Xbox: Atomic Heart batte Hogwarts Legacy come miglior lancio nel 2023, secondo TrueAchievements

Stando ai dati del portale TrueAchivements, che precisiamo fin da subito non essere ufficiali, Atomic Heart ha registrato il miglior lancio nei primi mesi del 2023 su Xbox, battendo persino Hogwarts Legacy e l'apprezzatissimo Hi-Fi Rush.

Il portale ha estrapolato questo dato basandosi sul tracking di oltre un milione di profili Xbox dei suoi iscritti. Un bacino ampio abbastanza da poter estrapolare dei dati sensati, ma come dicevamo in apertura, comunque non ufficiali. TrueAchievements afferma che di questi quasi 120.000 utenti hanno giocato ad Atomic Heart nella sua settimana di lancio, 20.000 in più rispetto a Hogwarts Legacy, mentre Hi-Fi Rush e 007 GoldenEye hanno raggiunto entrambi quota 70.000 giocatori.

Lo sparatutto di Mundfish tuttavia pare ben lontano dal successo riscosso da High on Life, che come sappiamo ha registrato ufficialmente il miglior lancio su Game Pass nel 2022 per un gioco di terze parti. I dati di TrueAchievements parlano di 160.000 giocatori per il titolo di Squanch Games, quindi un terzo di più rispetto ad Atomic Heart.

Ribadiamo nuovamente che i dati di TrueAchievments non sono ufficiali, in quanto si basano su un bacino di giocatori sì ampio, ma comunque limitato. In ogni caso, pare che Atomic Heart stia effettivamente attirando l'interesse di parecchi giocatori, dato che è anche nella top 10 dei giochi più venduti di Steam della scorsa settimana, nonostante sia incluso nel Game Pass.