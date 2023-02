Classifica Steam: Hogwarts Legacy ancora in vetta, Atomic Heart è settimo

Come ogni settimana SteamDB ha stilato la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam in base ai ricavi complessivi. Nella settimana 8, quindi dal 14 al 21 febbraio 2023, troviamo nuovamente in prima posizione Hogwarts Legacy, seguito da Call of Duty: Modern Warfare 2. Debutto positivo per Atomic Heart, che si piazza al settimo posto dopo Returnal.

Di seguito la top 10 di Steam, che, ricordiamo, è stilata in base ai ricavi complessivi e non le unità vendute.

Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 2 Steam Deck Wild Hearts Naraka: Bladepoint Returnal Atomic Heart Borderlands 3 EA Sports FIFA 23 Like a Dragon: Ishin!

Hogwarts Legacy

Come detto in apetura, Hogwarts Legacy è in prima posizione per la quarta settimana consecutiva, battendo la concorrenza del sempreverde Call of Duty: Modern Warfare 2 e Steam Deck. Subito fuori dal podio troviamo Wild Hearts, che dimostra nuovamente quanto gli hunting game siano un genere apprezzato su PC.

Ottimi risultati per Atomic Heart che, nonostante sia incluso anche nel Game Pass, debutta in settima posizione, subito dopo Returnal. Sempre in tema di new entry, Like a Dragon: Ishin! chiude la classifica al decimo posto.