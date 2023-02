Fantasian: Hironobu Sakaguchi vorrebbe portarlo su PC e magari creare un seguito

Hironobu Sakaguchi vorrebbe portare il suo Fantasian anche su PC, e magari estendendone il pubblico potenziale preparare la strada anche a un possibile seguito, in base a quanto riferito dalla sezione giapponese di IGN che ha intervistato il celebre designer.

Fantasian è uno dei migliori JRPG di stampo classico visti negli ultimi anni, ma è rimasto esclusivamente relegato all'ambito di Apple Arcade, servizio per il quale è uscito in esclusiva come uno dei giochi di punta. Sebbene questo possa contare su un gran numero di abbonati, è certamente un ambito ristretto rispetto al PC e alle console, dunque non stupisce che Sakaguchi possa avere intenzione di portare il titolo anche altrove.



Secondo quanto riferito dalla traduzione riportata qui sopra, sembra che il leggendario creatore di Final Fantasy si sia dimostrato molto interessato a portare Fantasian almeno su PC, con la possibilità che questo potenziale ampliamento del pubblico possa condurre anche allo sviluppo e alla pubblicazione di un seguito.

C'è da capire se una tale decisione possa dipendere esclusivamente da Sakaguchi e dal suo team Mistwalker o se ci siano degli ostacoli contrattuali con Apple, ma l'intenzione da parte degli sviluppatori, quantomeno, sarebbe quella di portare il gioco altrove, considerando che il periodo di esclusiva è probabilmente scaduto.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Fantasian, mentre ricordiamo che, con dati aggiornati ancora a ottobre 2021, il gioco era stato scaricato quasi un milione di volte, ma da allora la quantità è sicuramente aumentata notevolmente.