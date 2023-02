Lenovo ha presentato un laptop ThinkPad con schermo che si srotola al MWC 2023

In occasione del Mobile World Congress 2023, Lenovo ha presentato un prototipo di laptop Thinkpad caratterizzato da una soluzione tecnologica molto particolare: lo schermo che si srotola, aumentandone l'ampiezza in maniera sensibile in verticale.

Nella sua configurazione standard, il laptop in questione sembra un normale ThinkPad con il classico formato da 12,7 pollici con schermo in 4:3, ma se si attiva il piccolo interruttore posto sul lato destro dello chassis, si attivano dei motori meccanici che estendono il display, di fatto "srotolandolo" da sotto la tastiera in senso verticale, fino a raggiungere un'estensione di 15,3 pollici con uno strano ratio di 8:9.

Non è la prima volta che viene sperimentata una tecnologia del genere, visto che anche LG ha presentato in passato un TV in grado di estendersi in maniera simile, ma in questo caso il tutto è integrato all'interno di un normale laptop, con lo schermo "aggiuntivo" che trova alloggiamento all'interno dello chassis senza occupare grande spazio.

Nella modalità standard, il display ha una risoluzione di 2024x1604, mentre nella versione estesa passa a 2024x2368.

Il Thinkpad Lenovo con schermo che si srotola

Lo schermo è prodotto da Sharp con la tecnologia aggiuntiva fornita da Lenovo: il senso di raggiungere il rapporto di 8:9 è come una sorta di raddoppio del 16:9, come avere praticamente due schermi di questo tipo posti uno sopra all'altro.

Una soluzione del genere è indicata soprattutto per chi ha bisogno di più spazio sullo schermo senza rinunciare a un prodotto estremamente portatile e, nello specifico, chi può sfruttare maggiormente la disposizione in verticale, come i programmatori o anche chi utilizza i fogli di lavoro o semplicemente i file di testo.

Si tratta ancora di un prototipo ben distante da una produzione di massa: Lenovo sostiene che in termini di longevità il meccanismo è previsto resistere a 20.000 o 30.000 estensioni, ma la questione non è stata ancora testata a dovere, così come anche la batteria è da valutare. In ogni caso, visto anche quanto fatto nel 2020 con il Thinkpad X1 Fold, è possibile che Lenovo vada fino in fondo al progetto e possa portarlo sul mercato nel futuro.