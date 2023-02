Motorola Rizr: presentato lo smartphone con display arrotolabile allungabile

Motorola ha presentato un prototipo funzionante del Motorola Rizr, il rivoluzionario smartphone con display arrotolabile ed estensibile con un semplice tocco dell'utilizzatore, durante il corso del Mobile World Congress 2023 di Barcellona.

Parliamo di uno smartphone "arrotolabile" che evolve il concetto di display pieghevole a cui ormai siamo abituati. Il device di base ha uno schermo da 5 pollici in 15:9. Tuttavia basta "tappare" due volte sul retro per far sì ché lo schermo si estenda in verticale fino a raggiungere le dimensioni di 6,5 pollici in 22:9. Il tutto grazie al fatto che lo schermo pieghevole viene arrotolato nella parte posteriore del dispositivo dove tra l'altro può funzionare come una sorta di display secondario.

Oltre che tramite i comandi dell'utilizzatore, il display del Motorola Rizr si estende automaticamente in base alle esigenze, ad esempio quando si deve scrivere un messaggio e si attiva la testiera virtuale o quando si riproduce un filmato in orizzontale.

L'idea sembrerebbe accontentare con un unico prodotto sia l'esigenza di avere un device compatto e pratico per l'uso in mobilità che uno schermo ampio per fruire contenuti multimediali con il massimo della qualità, il che ha suscitato l'interesse di molti dei partecipanti al MWC 2023.

Si tratta in ogni caso di un prototipo e come tale ci sono molti aspetti su cui lavorare prima di vederlo nei negozi. Ad esempio, visto il suo peculiare form factor Motorola Rizr può integrare al momento solo una batteria da 3000 mAh e l'azienda non si è sbottonata su quante volte lo schermo si può arrotolare prima che inizi a dare i primi segni di usura.