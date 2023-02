Offerte Amazon: i controller Xbox bianco, rosso e Lunar Shift sono in sconto al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller Xbox in edizione Lunar Shift, ma anche Rosso e Bianco. Lo sconto segnalato è del 18% per ogni colore. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa versione del controller Xbox è 64.99€ in versione Lunar Shift e 59.99€ per le versioni bianco e rosso. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Xbox è compatibile con mobile, PC, Xbox One e Xbox Series X|S. L'unica differenza tra i vari modelli è il colore: non ci sono limiti di funzionalità tra un'edizione e l'altra. La batteria ricaricabile non è inclusa.

I controller Xbox, bianco, rosso e Lunar Shift

