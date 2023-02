Offerte Amazon: Xbox Kit Play and Charge, batteria per controller Xbox con cavo al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Xbox Kit Play and Charge, ovvero una batteria per controller Xbox con cavo di ricarica incluso. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 28.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, considerando inoltre lo sconto aggiuntivo di 0.94€ che si attiva al check-out (fino a esaurimento scorte). Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo kit include una batteria ricaricabile per controller Xbox, con tanto di cavo USB-C per la ricarica. La carica completa avviene in meno di 4 ore. La carica è possibile anche con Xbox in standby.

Xbox Kit Play and Charge

