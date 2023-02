Pokémon Presents del 27 febbraio 2023: seguitelo con noi su Twitch oggi pomeriggio

Alle 15:00 di oggi, lunedì 27 febbraio 2023, andrà in onda un nuovo Pokemon Presents in cui verranno svelate varie novità per i giochi della serie. Naturalmente seguiremo l'evento in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it, pronti a commentare insieme a voi tutti gli annunci fatti in occasione del Pokémon Day 2023.

L'appuntamento su Twitch è quindi fissato ad alcuni minuti prima delle 15:00. Vincenzo Lettera e Lorenzo "Kobe" Fazio seguiranno con voi il Pokémon Presents e discuteranno successivamente tutti gli annunci fatti in questa occasione, che ovviamente riporteremo anche sulle nostre pagine. Potrete raggiungere il nostro canale a questo indirizzo o seguire la diretta tramite il player sottostante. Se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulla nostra programmazione. In alternativa, potrete seguire l'evento tramite il canale YouTube ufficiale Pokémon, da qui.

Cosa possiamo aspettarci dal Pokémon Presents del 27 febbraio? The Pokémon Company ha affermato che l'evento durerà 20 minuti, ma senza sbottonarsi su cosa verrà mostrato per l'occasione. Tuttavia considerando che l'evento andrà in onda in occasione del Pokémon Day 2023, ovvero l'anniversario della serie, è lecito avere aspettative alte.

Nei giorni scorsi un indizio all'interno di un sito ufficiale potrebbe aver anticipato l'annuncio di un nuovo Pokémon Mystery Dungeon realizzato da Spike Chunsoft. Tra le speranze dei fan invece troviamo un DLC per Pokémon Scarlatto e Violetto e un possibile remake di Bianco e Nero, i giochi di quinta generazione. Non possiamo escludere a priori anche un nuovo Pokémon Let's GO ambientato a Johto.

Possiamo ipotizzare poi l'arrivo di novità per Pokémon GO, Unite e altri spin-off maggiori, così come nuovi dettagli della prossima serie animata Pokémon che seguirà dopo il termine delle avventure di Ash Ketchum e il suo Pikachu. In ogni caso, scopriremo la verità a breve.