Pokémon Mystery Dungeon: un nuovo gioco da Spike Chunsoft? Spunta un indizio

Un indizio scoperto all'interno del sito "Pokémon Insieme" (Pokémon Together nella versione inglese), creato in vista del Pokémon Day di fine febbraio, suggerirebbe l'arrivo di un nuovo gioco della serie Pokémon: Mystery Dungeon realizzato da Spike Chunsoft.

Nello specifico, come scoperto da un utente su Twitter, all'interno del codice del portale web è presente una stringa che menziona diritti di copyright, Spike Chunsoft e l'anno 2023, suggerendo quindi un possibile nuovo gioco dallo studio, forse in uscita già durante il corso dell'anno e annunciato in occasione del Pokémon Day.

Pokémon Mystery Dungeon è una serie spin-off sviluppata da Spike Chunsoft iniziata nel 2005 adattando lo stile dei giochi roguelike Mystery Dungeon, in cui i giocatori combattono ed esplorano dungeon creati proceduralmente.

La serie ha riscosso un discreto successo, vendendo 17,15 milioni di copie attraverso undici giochi principali. L'ultimo è stato Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX uscito su Nitendo Switch nel 2020 e si tratta fondamentalmente di un remake del primo capitolo della serie.

Insomma, i tempi per l'annuncio di un nuovo gioco Pokémon di Spike Chunsoft sembrerebbero maturi. Non ci resta che attendere il 27 febbraio, giorno in cui verrà celebrato il Pokémon Day 2023, per scoprire se oltre il fumo c'è anche dell'arrosto.