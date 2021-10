Fantasian è stato scaricato quasi un milione di volte dagli abbonati ad Apple Arcade, il servizio in abbonamento di Apple dedicato ai videogiochi. A svelarlo è stato Hironobu Sakaguchi, il capo di Mistwalker, lo studio di sviluppo del gioco, nonché nome storico dell'industria dei videogiochi giapponese.

Fantasian ha debuttato ad aprile 2021 con la prima parte, per poi essere completato ad agosto 2021 con la seconda. Sakaguchi non ha svelato il numero effettivo di download, ma pare sia molto soddisfatto del risultato ottenuto, tanto da aver condiviso la foto di una statuetta realizzata dall'artista Jun Ikeda per festeggiare.

Sinceramente è difficile quantificare il successo di Fantasian, visto che dovrebbe essere calcolato in relazione al numero di abbonati ad Apple Arcade e alle aspettative di sviluppatori ed editore, ma la soddisfazione dello sviluppatore è sicuramente un buon indice.

Recentemente Mistwalker ha pubblicato un grosso aggiornamento di Fantasian, che aggiunge molti contenuti al già vasto gioco.