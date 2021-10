Suicide Squad Kill the Justice League condivide un numero per fare scherzi telefonici

Il team di Suicide Squad: Kill the Justice League ha condiviso un numero - (310) 564-7047 - tramite il quale fare scherzi telefonici. IGN USA l'ha provato e ha svelato che si tratta di una sorta di easter egg legato a Harley Quinn e Amanda Waller, ovvero la donna che gestisce da dietro le quinte il team di anti-eroi.

IGN USA ha infatti segnalato che chiamando tale numero si sente un messaggio automatico di Amanda Waller che sgrida Harley Quinn per i suoi continui scherzi telefonici. Il dialogo di Suicide Squad: Kill the Justice League recita, in traduzione: "So che sei tu, Harley. Ti ho dato armi, risorse e l'ordine ufficiale di eliminare la Justice League e tu stai sprecando il mio tempo facendo scherzi telefonici? Smetti di cazzeggiare ed elimina i bersagli. Ora!".

Se invece di chiamare mandate un messaggio, ricevete una risposta scritta, sempre da Amanda Waller, che chiede se avete i diritti di accesso A.R.G.U.S. Se non li possedete, vi verrà inviato un link per iscriversi a una newsletter dedicata a novità di Rocksteady, sviluppatore di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Nel tweet qui sopra potete ascoltare voi stessi il messaggio vocale di Amanda Waller. Si tratta di un easter egg interessante e un modo particolare per pubblicizzare Suicide Squad: Kill the Justice League.

Parlando di numeri di telefono, recentemente in Squid Game è apparso il numero di telefono di una donna e in migliaia hanno chiamato: in quel caso, però, non era un easter egg, ma solo un errore di Netflix.