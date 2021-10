Destiny 2: Oltre la Luce è sull'Xbox Game Pass PC

Destiny 2: Oltre la Luce è stato aggiunto alla versione PC dell'Xbox Game Pass. Il gioco di Bungie è quindi giocabile con un normale abbonamento, per la gioia di tutti quelli che non hanno ancora avuto modo di provarlo.

Leggiamone la descrizione ufficiale:

Lasciati travolgere dal mondo di Destiny 2. Esplora i misteri del sistema solare e scopri un sistema di combattimento in prima persona dalle meccaniche fluide. Sblocca potenti abilità elementali e colleziona equipaggiamento unico per personalizzare il tuo aspetto e il tuo stile di gioco. Divertiti con la storia dal taglio cinematografico di Destiny 2, con le entusiasmanti missioni cooperative e le diverse modalità PvP, in solitaria o con gli amici. Scarica gratuitamente oggi e scrivi la tua leggenda fra le stelle.

UNA STORIA COINVOLGENTE

Fai parte dei guardiani, difensori dell'Ultima Città dell'umanità in un sistema solare invaso da noti malvagi. Rivolgi il tuo sguardo alle stelle e affronta l'oscurità. La tua leggenda comincia ora.

CLASSI DI GUARDIANI

Scegli tra titani armati, stregoni mistici o rapidi cacciatori.

• Disciplinati e fieri, i titani possono sferrare attacchi aggressivi e organizzare difese incrollabili. Infiamma il tuo martello, spacca il cielo con il fulmine e misurati con gli avversari. Con la forza del tuo scudo, la tua squadra uscirà sempre a testa alta.

• Gli stregoni trasformano i misteri dell'universo in armi per sostenere loro stessi e distruggere i nemici. Fa' piovere la rovina sul campo di battaglia e cancella orde di nemici in un batter d'occhio. Chi sta dalla tua parte conoscerà il vero potere della Luce.

• Agili e impavidi, i cacciatori sono veloci nel movimento e ancora di più nell'estrazione dell'arma. Incendia l'aria con la pistola d'oro, schizza tra i nemici come il vento o colpisci dalle ombre. Trova il nemico, prendi la mira e metti fine alla battaglia prima ancora che cominci.

MULTIGIOCATORE COOPERATIVO E COMPETITIVO

Gioca insieme o contro i tuoi amici e gli altri guardiani nelle varie modalità di gioco PvE e PvP.

• Entusiasmanti avventure in cooperativa zeppe di ricompense rare e potenti ti attendono. Tuffati nella storia con missioni, imprese e pattuglie. Raduna una piccola squadra per aggiudicarti il forziere al termine di un assalto veloce. Metti alla prova la tua squadra con la sfida estrema: il progresso nelle incursioni. Sei tu a scrivere la tua leggenda.

• Affronta altri giocatori nelle schermaglie frenetiche gratuite, nelle arene a squadre o nelle competizioni ibride PvE/PvP. Assicurati di segnare sul calendario le competizioni speciali come lo Stendardo di Ferro e ottieni le ricompense a tempo limitato prima che sia troppo tardi.

ARMI E ARMATURE ESOTICHE

Migliaia di armi, milioni di opzioni. Scopri nuove combinazioni di equipaggiamento e sottolinea il tuo stile. Comincia la caccia all'arsenale perfetto.