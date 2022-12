High on Life è il più grande lancio su Game Pass del 2022 e di sempre per un third party

Ora è ufficiale: Microsoft conferma che High on Life è il più grande lancio al day one su Game Pass del 2022 e stabilisce anche il record assoluto per quanto riguarda i giochi third party nel servizio.

Che il gioco di Squanch Games fosse un successo era facilmente intuibile già da giorni, ma era comunque difficile prevedere la portata di questo: in base ai dati raccolti da Microsoft, High on Life risulta essere il lancio su Game Pass di maggior successo nell'anno 2022, ma ancora più impressionante è notare come sia anche il lancio al day one su Game Pass di maggior successo in assoluto, per quanto riguarda i giochi third party.

Escludendo dunque i titoli first party di Xbox Game Studios, High on Life è il titolo esterno che ha riscosso il maggior successo, in termini di coinvolgimento e quantità di giocatori connessi, visto dall'avvio del servizio Xbox Game Pass a oggi.

Le statistiche sono incentrate sulla quantità di ore giocate, calcolate in maniera cumulativa, nei primi 5 giorni di disponibilità del gioco sul servizio.

Dopo aver visto High on Life piazzarsi stabilmente ai vertici della classifica dei giochi più giocati su Game Pass, diventando da ieri il più giocato dopo aver superato anche Minecraft, i dati sono ora ufficiali e provengono da Xbox Wire.

"Questa era la nostra prima esperienza con un gioco lanciato direttamente su Game Pass", ha riferito Mike Fridley, studio director e COO di Squanch Games, "e siamo estasiati dalla risposta vista da parte dei giocatori, che hanno portato High on Life ad essere il gioco più popolare su Game Pass al momento".

"Quando Squanch Games è stata fondata, l'intenzione era creare i giochi che volevamo giocare", ha spiegato inoltre Fridley, "e il Game Pass ci sta aiutando a raggiungere tutti quei giocatori che volevamo veder giocare ai nostri titoli". Come illustrato nella nostra recensione di High on Life, il gioco è uno sparatutto in prima persona ad ambientazione fantascientifica dotato di una caratterizzazione davvero unica, ideata in collaborazione con Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty.