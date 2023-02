Tetris: il trailer ufficiale del film mischia spionaggio, politica e videogiochi

Apple ha pubblicato il primo trailer ufficiale per il film di Tetris, che si presenta piuttosto diverso da quello che ci si potrebbe aspettare, nel caso non si sia seguita la genesi di questo progetto: nel filmato vediamo infatti un misto tra spionaggio, thriller, commedia, intrighi politici e ricerca tecnologica, per una ricostruzione storica davvero molto interessante sulla creazione del celebre gioco.

D'altronde, avevamo già visto in precedenza che il film è stato classificato per adulti, cosa che lascia capire come non si tratti di un adattamento che prende la cosa troppo alla leggera.

Si tratta ovviamente di una versione piuttosto romanzata degli eventi ma non più di tanto: la creazione di quello che è diventato poi forse il videogioco in assoluto più famoso e diffuso della storia è stata davvero accompagnata da una serie di eventi politici e spionistici di notevole calibro, sullo sfondo della guerra fredda fra USA e URSS. Il trailer, piuttosto esteso, fa un ottimo lavoro nell'esplicitare le diverse anime di questo film, che mette insieme la storia dei videogiochi con implicazioni politiche e tecnologiche di vario tipo.

La storia racconta della creazione di Tetris da parte dell'ingegnere informatico sovietico Alexey Pajitnov nel 1984 e del successivo accordo economico siglato dall'americano Henk Rogers, un uomo d'affari statunitense che si ritrova nella strana situazione di cercare di siglare un contratto internazionale dietro la cortina di ferro.

Come vediamo nel trailer, all'interno della storia ha un ruolo di rilievo anche il Game Boy, ovviamente, che ha traghettato Tetris in tutto il mondo facendolo diventare un vero e proprio fenomeno culturale di massa. L'uscita del film di Tetris è prevista per il 31 marzo 2023, in streaming su Apple TV+.