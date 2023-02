Death Stranding 2: la registrazione delle linee di dialogo è iniziata, Kojima condivide delle foto

Hideo Kojima ha condiviso una serie di fotografie tramite il proprio profilo ufficiale Twitter che confermano che la registrazione dei dialoghi di Death Stranding 2 è iniziata. Le immagini mostrano un dietro le quinte dello studio di registrazione.

Precisamente, nelle foto vediamo la porta dello studio di registrazione, con una strana placca con incisa la forma di una mano. Vediamo poi un elmetto indossato da attori e attrici per la registrazione delle espressioni facciali, un tecnico del suono di Death Stranding 2 e anche l'attrice Léa Seydoux, che interpreta il ruolo di Fragile già nel primo capitolo e che sarà presente anche in questo secondo.

Precisiamo che questa è la prima volta nella quale abbiamo modo di vedere un attore o un'attrice registrare i dialoghi di Death Stranding 2. In precedente abbiamo visto delle fotografie che mostravano la registrazione della performance capture con l'attrice Shioli Kutsuna.

Nella performance capture l'attore indossa una tuta completa che registra i movimenti mentre vengono registrate anche le parole pronunciate. Nel caso delle foto che coinvolgono Léa Seydoux, invece, sembra che si tratti solo di registrazione dell'audio e nulla più: potrebbe essere magari qualcosa di legato a sequenze nelle quali Fragile parla senza essere in scena, per le quali quindi non è necessaria una capture completa.

