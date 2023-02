Death Stranding 2: Elle Fanning elogia la tecnologia usata per realizzare il gioco

Death Stranding 2 vedrà il ritorno di volti noti del primo capitolo, ma presenterà anche nuovi personaggi come quello interpretato da Elle Fanning. L'attrice pare avere un ruolo centrale nel gioco ed è anche stata invitata da Kojima all'interno del suo podcast "Hideo Kojima's Brain Structure". Fanning, in tale occasione, ha parlato della tecnologia usata per il videogame.

Elle Fanning afferma che Death Stranding 2 è come un lavoro in corso e che Kojima afferma sempre che "non è finito e non è così che sarà il gioco alla fine". Al tempo stesso, per l'attrice il gioco è già "fantastico" ora. Kojima viene presentato come un perfezionista, ma la Fanning afferma che il gioco "è già incredibile, sembra così reale, ma so che sarà ancora migliore". L'obiettivo di Kojima è di "renderlo perfetto".

Considerando che Death Stranding 2 è ancora in fase di sviluppo e che è credibile che la componente grafica non sia ancora alla propria qualità massima, i complimenti di Fanning sono incoraggianti e ci fanno sperare che il gioco di Kojima saprà convincere dal punto di vista tecnico.

Kojima afferma di non poter dire molto, ma ammette che il team sta usando una nuova tecnologia per Death Stranding 2. Afferma: "Il processo di scansione [nbr, per creare i modelli dei personaggi] è stato un po' difficile, ma Elle si è divertita".

Nel complesso, quindi, pare che Kojima Productions stia puntando il più in alto possibile dal punto di vista tecnologico. Speriamo che gli sforzi ripaghino e che Death Stranding 2 sia un gioco di qualità.

Già in precedenza si era affermato che Kojima Productions sta facendo esperimenti che puntano al fotorealismo.