Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, un trailer della storia per la remaster

Koei Tecmo ha pubblicato un trailer dedicato alla storia di Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, remaster dell'omonimo survival horror pubblicato originariamente nel 2008 su Wii ma mai distribuito al di fuori dei confini nipponici.

Come avrete visto, abbiamo provato Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse e l'esperienza ci è sembrata affascinante ma al contempo molto datata, sia sul fronte del comparto tecnico che del gameplay: un risvolto inevitabile per una riedizione di questo tipo.

Di certo la trama e l'ambientazione rappresentano i punti di forza del gioco, che racconta le vicende di un gruppo di amiche in qualche modo legate a un'isola abbandonata e a un vecchio hotel: due di loro sono morte misteriosamente, le altre tre vogliono capire cos'è accaduto.

È questo che spinge Ruka, Madoka e Misaki a recarsi nuovamente in quel luogo maledetto, dove troveranno ad attenderle spiriti malvagi pronti a trascinarle con loro: per difendersi dovranno ricorrere alla leggendaria Camera Obscura, un'antica macchina fotografica che può immortalare i fantasmi e privarli della loro energia.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse sarà disponibile a partire dal 9 marzo nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, esclusivamente in formato digitale, al prezzo di 49,99€.