Guilty Gear Strive: il prossimo personaggio e la prossima arena sono stati rimandati, ecco di quanto

Arc System Works ha annunciato che il prossimo personaggio DLC di Guilty Gear Strive e una nuova arena (Additional Stage #3) sono stati rimandati. Inizialmente erano previsto per marzo, ma ora l'uscita è fissata per l'inizio di aprile. La motivazione indicata dagli sviluppatori è "garantire la migliore qualità possibile".

Entrambi fanno parte del Season Pass 2, che ha già aggiunto Bridget e Sin Kiske al gioco come personaggi giocabili. Sebbene lo sviluppatore non abbia confermato l'identità del terzo personaggio, ha fatto riferimento a Delilah, la sorella di Bedman presente nel DLC "Another Story". Dovremo però attendere per scoprire esattamente quale altro personaggio si aggiungerà in Guilty Gear Strive.

Guilty Gear Strive è attualmente disponibile per PS4, PS5 e PC. In primavera arriverà su Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite il Microsoft Store e sarà reso disponibile anche all'interno di Game Pass. Dal 3 al 6 febbraio si è tenuta una open beta per il cross-play tra tutte le piattaforme, che ha permesso di provare tutti i personaggi e le modalità (a parte la modalità Storia).

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Guilty Gear -Strive- è, come altri picchiaduro di Arc System, una base su cui costruire più che un prodotto completo al 100%. Il suo roster al momento risulta abbastanza limitato, e la quasi totale assenza di modalità singleplayer di valore non lo rende un titolo consigliabile a chi non è interessato al competitivo online. Trattasi però di una base eccelsa, straordinariamente spassosa, e dotata di un sistema di combattimento ricchissimo di potenziale, senza contare uno dei migliori netcode in circolazione."

"Come se non bastasse, la software house giapponese ha ancora una volta creato un titolo esteticamente splendido, tra i migliori in assoluto dal punto di vista grafico. Messe in conto le sue attuali mancanze è dunque impossibile non premiarlo, anche perché gli Arc System sembrano volerlo aggiornare con frequenza, e crediamo abbia la concreta possibilità di diventare uno dei loro migliori giochi di sempre. Già adesso, comunque, merita un posto piuttosto alto nella lista."