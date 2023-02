Hogwarts Legacy: il controller DualSense di PS5 a tema è stato svelato, vediamo le immagini

PlayStation ha svelato che sarà presto disponibile un nuovo controller speciale per PS5. Parliamo di un DualSense personalizzato a tema Hogwarts Legacy, di cui potete vedere un'immagine qui sopra. Secondo quanto indicato, sarà disponibile tramite PlayStation Direct dal 10 febbraio nel Regno Unito. Non è chiaro se e quando sarà disponibile in Italia.

Il controller presenta una disegno di Hogwarts, la Scuola di Magia e Stregoneria del mondo di Harry Potter, sopra il touchpad del DualSense di PS5. Sui lati, invece, vi sono alcuni "turbini di magia antica". Il tutto è in color oro, come un "intaglio vittoriano che sottolinea l'epoca durante la quale ha luogo il gioco", spiegano gli autori di Hogwarts Legacy tramite il PS Blog.

"È stato un processo emozionante e divertente portare un pezzo del mondo virtuale di Hogwarts Legacy nel mondo fisico reale e interattivo del controller. Non vediamo l'ora che i giocatori ci mettano le mani sopra e si immergano completamente nel gioco".

Il DualSense di Hogwarts Legacy per PS5

"In Avalanche, la nostra passione per il mondo dei maghi si riversa in tutto ciò che facciamo, sia che si tratti di offrire ai fan un'autentica esperienza videoludica del mondo dei maghi, sia che si tratti di creare un controller personalizzato con cui giocarci. Ci auguriamo che i fan amino il controller DualSense in edizione limitata Hogwarts Legacy tanto quanto noi."

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Hogwarts Legacy.