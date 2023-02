Classifica italiana, Forspoken batte FIFA 23 e Dead Space al lancio

Forspoken ha clamorosamente battuto FIFA 23 e Dead Space, conquistando la vetta della classifica italiana nel periodo dal 23 al 29 gennaio. Il remake del survival horror di Visceral Games ha avuto meno giorni per macinare vendite, essendo uscito il 27, ma il dato resta sorprendente.

Forspoken (Square Enix, PS5) FIFA 23 (EA, PS5) Dead Space (EA, PS5) FIFA 23 (EA, PS4) FIFA 23 (EA, NSW) Nintendo Switch Sports (Nintendo, NSW) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, NSW) God of War Ragnarok (Sony, PS5) Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision, PS5) Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision, PS4)

Certo, a ben vedere di settimana in settimana non sono molti i titoli in grado di reggere la pressione a lungo, al di là dei blockbuster: Fire Emblem Engage ha debuttato in prima posizione ma è subito uscito dalla top 10, ad esempio, e lo stesso è accaduto a Monster Hunter Rise per PlayStation e Xbox.

Probabilmente hanno influito su questi risultati anche le rinnovate scorte di PlayStation 5, che come sappiamo sta comparendo presso le varie catene con molta più frequenza rispetto al passato e ha senza dubbio spinto le vendite di Forspoken e Dead Space, ma anche di God of War Ragnarok e Call of Duty: Black Ops Cold War.