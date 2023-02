Epic Games Store, gioco gratis del 9 febbraio 2023 disponibile: link al download

Epic Games Store ha reso disponibile il gioco gratis della giornata di oggi, 9 febbraio 2023: come saprete, si tratta del coloratissimo simulatore di cucina Recipe for Disaster. Potrete scaricarlo da ora alle 17.00 del 16 febbraio, quando cioè verrà sostituito dai prossimi titoli gratuiti.

Come al solito, effettuare il download è semplicissimo: basta visitare la pagina di Recipe for Disaster su Epic Games Store e cliccare sul pulsante "ottieni", effettuare l'accesso usando le proprie credenziali e infine seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione. A quel punto il gioco entrerà a far parte della nostra libreria per sempre.

Sviluppato da Dapper Penguin Studios, Recipe for Disaster ci vedrà gestire un ristorante in tutti i suoi aspetti, dall'assunzione del personale alla composizione dei menu, passando infine per la cucina vera e propria, al fine di rimettere il locale in carreggiata e portarlo al successo.

"Aprirsi una strada nel frenetico e stressante mondo della ristorazione è tutt'altro che semplice", si legge tuttavia nella sinossi ufficiale. "In fin dei conti, questa industria è costruita sulle persone; e rendere tutti felici, motivati e soddisfatti è a dir poco un miracolo!"

"Seri difetti caratteriali e una grave mancanza di competenze nella tua squadra potrebbero interrompere il flusso del servizio, mentre l'atteggiamento volubile e i gusti peculiari dei tuoi clienti potrebbero mettersi tra te e i punteggi delle importanti recensioni positive che potresti ricevere."

"Con costanza, una gestione intelligente e una grande quantità di compromessi, il tuo ristorante crescerà, aprendosi a nuove opportunità e sfide man mano che attirerai sempre più clienti, ispettori sanitari e critici gastronomici che attraverseranno la tua porta d'ingresso."