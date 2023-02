Death Stranding 2: Kojima Productions fa esperimenti che puntano al fotorealismo

Hideo Kojima ha pubblicato delle foto di un esperimento in corso negli studi di Kojima Productions, che mira al fotorealismo in Death Stranding 2 e nei futuri giochi.

Le foto raffigurano l'attrice Shioli Kutsuna, famosa per Dead Pool e già confermata per il cast di Death Stranding 2, immortalata in studio. L'obiettivo è quello di migliorare le sequenze filmate, facendole apparire più vicine alla realtà.

In uno dei tweet Kojima ha spiegato: "Per rendere la computer grafica fotorealistica ancora più realistica, abbiamo invitato Mr. Nishiyama, un direttore della fotografia, a fare una lezione e una dimostrazione ai grafici di Kojima Productions. Quest'esperienza si rifletterà nella creazione dei futuri giochi."

La Kutsuna ha fatto da modella per quello che appare essere stato un vero e proprio workshop, come fatto capire da Kojima stesso: "Siccome il nostro staff ha avuto esperienze soltanto con ambienti in computer grafica, abbiamo chiamato un direttore della fotografia a illustrare le basi dell'illuminazione nei film dal vivo per farli familiarizzare con questa tecnica.

In un altro tweet Kojima ha anche affermato che lo studio userà delle nuove tecniche, mai usate nei giochi precedenti.

Perché è stata usata Shioli Kutsuna per l'esperimento? Kojima ha spiegato anche questo: "è difficile rendere il colore della pelle, il colore dei capelli e gli occhi degli asiatici. L'aspetto di Shioli in Death Stranding 2 per noi è una sfida."

Insomma, aspettiamoci una grafica ultra realistica per i filmati di Death Stranding 2 e per i futuri giochi di Kojima, incluso probabilmente il progetto sviluppato per Microsoft.