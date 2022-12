Death Stranding 2: Fragile e i personaggi di Fanning e Kutsuna avranno un ruolo importante

Durante l'ultimo episodio del podcast Brain Structure, Hideo Kojima ha svelato qualche piccolo dettaglio su Death Stranding 2 e in particolare su quello che possiamo aspettarci da Fragile e i nuovi personaggi interpretati da Elle Fanning e Shioli Kutsuna.

Senza entrare troppo nello specifico e dunque senza fare spoiler di sorta, Kojima ha affermato che Fragile (interpretata da Lea Seydoux anche nel sequel) sarà un personaggio importante negli eventi del sequel. Lo stesso vale anche per quelli interpretati da Fanning e Kutsuna, che sbalordiranno i giocatori, secondo il game designer.

Le due attrici sono state confermate nel cast di Death Stranding 2 nei mesi scorsi con la campagna di teaser di Kojima, ma al momento non sono stati ancora presentati i personaggi che interpreteranno nel gioco. Le cose potrebbero cambiare nel "prossimo futuro", segno che forse non dovremo attendere a lungo per un nuovo trailer di Death Stranding 2.

"Ellie e Shioli... non sono presenti nel trailer, ma... nel prossimo futuro, credo che potrei rivelare quali ruoli interpretano", ha detto Kojima. "Ma con i teaser "Who Am I?" ho introdotto tre personaggi femminili. Non posso svelare molto al momento, ma queste tre donne... avranno un ruolo importante".

"Non posso dire molto al momento, ma Fragile sarà importante", ha detto Kojima. "Per quanto riguarda invece i ruoli che Elle e Shioli interpreteranno, questo è un qualcosa che i giocatori dovrebbero attendere con impazienza. Rimarranno sbalorditi dalle cose folli che abbiamo fatto! Non posso ancora rivelare nulla, ma lo farò in futuro. È qualcosa che nessuno ha mai visto prima".

Stando al curriculum di un senior artist del team Visual Arts di PlayStation Studios, Death Stranding 2 e uno sparatutto in soggettiva ancora da svelare usciranno nel corso del 2024.