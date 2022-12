Twitch definisce intelligenze artificiali i VTuber, che si sentono offesi dall'accostamento

Twitch ha pubblicato su Twitter un video celebrativo dei VTuber, una delle categorie più seguite della piattaforma nel 2022, ma ha commesso un errore: nel testo di accompagnamento li ha definiti intelligenze artificiali, di fatto offendendoli e scatenando il loro risentimento.

Il tweet di Twitch incriminato

I VTuber non sono infatti generati da intelligenze artificiali, ma hanno degli autori dietro agli avatar che li gestiscono e li fanno agire. Stando a molti VTuber, parlare di intelligenze artificiali è fuorviante e mostra una grossa ignoranza in merito dal lato della piattaforma.

Tomathin, il Business Development Manager di VShojo, ha fatto notare: "Twitch, apprezzo l'affetto, ma detto con rispetto il VTubing non ha niente a che vedere con l'Intelligenza Artificiale."

La VTuber Techy ha aggiunto che: "Noi non creiamo IA e non siamo IA. Siamo personaggi animati in tempo reale. Siamo persone vere."

Il risultato della polemica è che il tweet, pubblicato il 23 dicembre 2022, è stato visto 1,6 milioni di volte, è stato citato più di 3.000 volte e ha generato una grossa discussione. Semplicemente i VTuber vogliono essere riconosciuti per quel che sono e non vogliono essere associati all'AI Art, che stando a Tomathin sta danneggiando molti artisti di talento, anche quelli che lavorano con i VTuber.

Ha poi spiegato che per realizzare i modelli 3D dei e delle VTuber ci vogliono mesi, con diversi interventi di molte persone diverse. L'intelligenza artificiale viene di fatto usata solo per tracciare il volto.