Il 2022 dei videogiochi in sintesi

L'industria videoludica ha provato a tenere botta e in molti casi ci è riuscita, con diversi progetti inizialmente previsti per il 2021 che hanno fatto il proprio debutto quest'anno, ma altri ancora che sono invece stati spostati al 2023. Dopodiché abbiamo assistito ad annunci, reveal e sorprese che non hanno mancato di entusiasmare gli appassionati: ecco la nostra sintesi di ciò che è successo.

Quali sono gli eventi che hanno caratterizzato il 2022 dei videogiochi ? L'anno che si appresta a concludersi non è stato semplice: ci ha visti uscire da una pandemia, ma portiamo ancora addosso gli strascichi di una crisi dei semiconduttori che in qualche modo continua a mordere, influenzando anche e soprattutto la produzione di console e GPU. Senza considerare la guerra in Ucraina che, in un modo o nell'altro, ha influenzato tutto il mondo.

Acquisizioni

Xbox Studios, un collage dei team di sviluppo

Senza dubbio la voce più rilevante fra i vari accadimenti del 2022, il capitolo delle acquisizioni ha prodotto discussioni e polemiche che terranno banco anche nei mesi a venire, visto che alcune di queste operazioni non sono ancora state finalizzate né sappiamo se andranno o meno a buon fine.

Il riferimento è in particolare all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, annunciata ufficialmente lo scorso gennaio e attualmente in fase di approvazione da parte degli enti regolatori internazionali, che dovrebbero esprimersi fra qualche settimana sebbene ci sia l'importante incognita dell'antitrust USA, che ha deciso di portare Microsoft in tribunale per bloccare tutto.

Quasi in risposta alla mossa della casa di Redmond, alla fine di gennaio PlayStation ha comprato Bungie per 3,6 miliardi di dollari, garantendo che gli autori di Destiny continueranno a operare in un contesto multipiattaforma ma assicurandosi in questo modo l'esperienza e le capacità di uno studio che ha ampiamente dimostrato di saperci fare con le esperienze online competitive: un settore in cui Sony non è particolarmente ferrata.

A marzo la casa giapponese ha quindi acquisito Haven, l'azienda fondata anche da Jade Raymond, che a quanto pare sta lavorando ad almeno un progetto di grande rilevanza, mentre a maggio c'è stata la clamorosa acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le loro IP da parte di Embracer Group, che ha comprato gli studi e i relativi asset da Square Enix, arricchendo in tal modo il proprio portfolio in maniera sostanziale.

Destiny 2, lo sparatutto di Bungie

Solo poche settimane dopo, Embracer ha messo a segno anche l'acquisto di Tripwire, Limited Run Games e altre sei aziende, nonché i diritti per la realizzazione di giochi basati su La Terra di Mezzo, mentre NetEase ha acquistato Quantic Dream, il celebre studio di David Cage che nel corso degli anni ha realizzato titoli come Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human.

Ci sono insomma stati parecchi movimenti di mercato sebbene, come detto, quello più clamoroso sia ancora in forse: negli ultimi giorni Microsoft ha dichiarato di non avere problemi a portare di fronte a un giudice la sua intenzione di acquistare Activision Blizzard, in quanto convinta delle proprie ragioni; ma al contempo nutre la speranza di poter convincere la FTC senza arrivare a questo punto.