Super Smash Bros.: il director Masahiro Sakurai conferma il suo semi-ritiro dai videogiochi

Masahiro Sakurai, storico director di Super Smash Bros., ha confermato in un'intervista con denfamicongamer il suo semi-ritiro dal panorama videoludico. Ora passa il tempo gestendo il suo canale YouTube, giocando ai videogiochi mentre fa cyclette e valutando il prossimo traguardo da raggiungere.

Più volte in passato Sakurai aveva parlato di un suo eventuale pensionamento anticipato dal mondo dei videogiochi, un lavoro che a quanto pare lo stava logorando. Ad agosto ha aperto un canale YouTube, dove pubblica regolarmente video in cui spiega vari aspetti dei videogiochi, in alcuni casi anche piuttosto tecnici.

Nell'intervista con denfamicongamer (tradotta da PushDustin), Sakurai conferma il suo parziale ritiro dai videogiochi a 52 anni. "Parziale" in quanto, come confermato anche in una precedente intervista, potrebbe ricoprire il ruolo di consulente.

"Sakurai conferma di essersi semi-ritirato. Ha 52 anni dopotutto. Sakurai sente che se continuasse a creare giochi a tempo pieno, la sua vita finirà prima che se ne accorga". Inoltre afferma di essere molto felice" di aver lavorato a Super Smash Bros., ma, "dato che ha più tempo a disposizione, ha pensato di creare il suo canale YouTube mentre ne aveva la possibilità."

Sakurai è diventato dunque uno youtuber a tempo pieno? In realtà no, anzi lui stesso conferma che prima o poi potrebbe decidere di chiudere il suo canale e concentrarsi sul prossimo traguardo.

In compenso il suo nuovo stile di vita gli permette di giocare di più e dedicarsi all'esercizio fisico. Anche contemporaneamente. Ha affermato infatti di aver completato di recente Sonic Frontiers, Bayonetta 3 e God of War Ragnarok mentre stava facendo esercizio sulla cyclette. Al momento è indeciso se iniziare Tactics Ogre o un Pokémon Scarlatto/Violetto.

Al momento non è chiaro chi prenderà le redini della serie Smash Bros. di Nintendo. Secondo Sakurai è difficile trovare un sostituto valido. In passato ci ha provato e non ha avuto successo.