NetEase ha acquisito Quantic Dream, il team di Detroit: Become Human e Heavy Rain

NetEase ha acquisito il team Quantic Dream, a dimostrazione di come continuino le acquisizioni di rilievo nel mondo dei videogiochi in questo periodo caratterizzato da una forte tendenza al consolidamento: ora anche il team francese responsabile di Detroit Become Human e Heavy Rain è coinvolto in questo trend, diventando parte integrante del colosso cinese.

Non ci sono ancora dettagli sui termini economici precisi della manovra, ma dovrebbe trattarsi comunque di un'acquisizione di un certo rilievo in termini anche di esborso, vista la notorietà raggiunta dal team francese, dopo diversi successi come Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human.

Detroit: Become Human, un'immagine del gioco

Dopo essere stato a lungo legato alla piattaforma PlayStation, Quantic Dream ha deciso di iniziare un nuovo percorso come team multipiattaforma, ma a quanto pare non sarà più indipendente.

Il team guidato da David Cage entrerà a far parte di NetEase in maniera completa, dopo che la compagnia cinese era già entrata nell'economia della squadra con l'acquisizione di una quota di minoranza nel 2019. In questo modo, Quantic Dream diventa il primo team di sviluppo europeo interamente sotto il controllo di NetEase, con oltre 250 dipendenti al suo interno, a simboleggiare anche la volontà espansionistica del colosso cinese nel Vecchio Continente.

David Cage ha spiegato, in un'email inviata a GamesBeat, che Quantic Dream stava discutendo delle possibilità di acquisizione già da molti anni, ma inizialmente aveva scelto di mantenersi indipendente per avere l'assoluta libertà creativa e organizzativa. Tuttavia, i recenti cambiamenti nell'organizzazione dell'industria hanno spinto verso una decisione diversa, mantenendo comunque la libertà creativa come elemento basilare per la scelta.

"NetEase dà grande valore alla nostra libertà creativa e alla passione del nostro team", ha affermato Cage, "Saremo ora in grado di accelerare la realizzazione della visione che condividiamo come gruppo, con la creazione di giochi di grande rilievo che possano toccare gli utenti al livello emotivo".

Alla Gamescom 2022, Quantic Dream ha presentato Under the Waves, che si presenta come un'esperienza un po' diversa dai giochi precedenti, come confermato anche nel nostro primo provato.