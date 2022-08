Horizon Chase 2 annunciato con trailer per PC e console, in uscita su Apple Arcade

Horizon Chase 2, il nuovo episodio del racer arcade sviluppato da Aquiris, è stato annunciato con un trailer: approderà su PC e console nel corso del 2023, mentre l'uscita della versione Apple Arcade è imminente, fissata al 6 settembre.

A qualche anno di distanza dal lancio di Horizon Chase Turbo, questo secondo capitolo della serie manterrà la formula immediata e frenetica che ne ha decretato il successo, ispirandosi ai grandi classici degli anni '90 e lanciandoci sulla strada a tutta velocità, senza troppe preoccupazioni.

La modalità single player verrà accompagnata da un comparto multiplayer in cui potremo sfidare gli amici in maniera completa, all'interno di tutte le stipulazioni, oppure gareggiare insieme a loro in cooperativa per raggiungere la vittoria.

La grafica minimal di Horizon Chase 2 ci accompagnerà a visitare varie location in giro per il mondo, lasciandoci sorprendere dai loro colori mentre ascoltiamo le note della colonna sonora firmata da Barry Leitch.

Non mancherà infine un'attenzione nei confronti delle personalizzazioni estetiche, con vari kit e oggetti sbloccabili per creare la vettura che più ci rappresenta.