Tinykin, la recensione di un platform 3D semplice e divertente

Sicuramente non vi daremo le risposte a queste domande (niente spoiler!), ma vi spiegheremo nel dettaglio quanto di buono vi sia nel gioco in questa nostra recensione di Tinykin .

Nei panni di Milo, uno studioso del futuro di un pianeta sul quale vive l'umanità, andiamo in cerca della Terra, il pianeta d'origine degli esseri umani da tempo dimenticato. Quando la troviamo e raggiungiamo, però, ci rendiamo conto di essere minuscoli e di essere intrappolati in una casa colma d'insetti intelligenti. Cosa succede? Come torneremo a casa dopo aver perso la nostra navicella?

Siete alla ricerca di un platform semplice, divertente e con un'estetica cartoon piacevole? Allora non andate oltre, perché il gioco di cui stiamo per parlarvi potrebbe essere proprio quello di cui avete bisogno. Parliamo di Tinykin, il nuovo titolo di Splashteam , pubblicato da tinyBuild (molto appropriato, ammettiamolo).

La trama è semplice e non va molto oltre il "vai là per trovare il prossimo oggetto". Il finale prende però una piega quasi drammatica, con una spiegazione fantascientifica sul mondo di gioco, senza che ci fosse alcun sentore di quanto si nascondeva sotto la superficie di Tinykin. Crediamo che la trama si prenda anche troppo sul serio durante le battute conclusive, ma si tratta comunque di un elemento secondario che si può facilmente ignorare.

Non dovrà fare tutto da solo, però, perché dalla propria avrà i tinykin , gli esserini che danno nome al gioco. Si tratta di piccole creature, palline colorate dotate di capacità uniche che, per qualche motivo, rispondono ai comandi di Milo.

Poteri e piattaforme

Milo e i tinykin in cima a un grande fiore

Tiny è infatti prima di tutto un gioco che non perde tempo e che ti fa giocare sin da subito. Milo può saltare, usare una saponetta per muoversi velocemente e sfruttare una strana bolla d'aria per planare. Come detto, dispone anche dell'aiuto dei tinykin, che si dividono in cinque varianti. Vi sono i rossi che funzionano come bombe, i rosa che sollevano e spostano, i verdi che creano una scala verticale e non solo.

Di stanza in stanza veniamo introdotti a questi esserini che vanno raccolti esplorando. L'esplorazione è centrale in Tinykin, che si fonda soprattutto sulla raccolta di oggetti e collezionabili, piuttosto che sul completamente di sezioni platform complesse.

Ogni stanza è un grande ambiente, piacevolmente intricato, pieno di percorsi, strutture, passaggi, scorciatoie da sbloccare e oggetti da raccogliere. Tinykin è facilissimo da completare, con molte aree nelle quali non si può nemmeno morire (e in caso si riappare sull'ultima piattaforma, senza punizioni). Il gioco ci fa semplicemente correre in giro il più velocemente possibile, a raccogliere i tinykin da usare per spostare oggetti, abbattere ostacoli o attivare elementi interattivi, collezionando nettare che serve per aumentare la durata massima della planata.

Ci sono tanti personaggi nelle ambientazioni di Tinykin

Tinykin è un'avventura leggera, ben congegnata e ti lascia un sorriso sul volto dopo aver finito di giocare grazie al piccolo mondo d'insetti che lo abita. Al tempo stesso, per molti giocatori rischia di essere un'avventura troppo facile e senza picchi. Non avrebbero guastato sezioni secondarie dove mettere alla prova le abilità manuali dei giocatori più esperti, ma capiamo che l'obiettivo è creare un gioco per tutti, anche per i più piccoli.

Anche partendo da tale presupposto, comunque, Tinykin perde un po' di mordente nell'ultima area, dove non introduce un nuovo tipo di tinykin e ripete varie idee presentate nelle sezioni precedenti. Non arriva mai a stancare o annoiare, sia chiaro, anche perché è alquanto breve: in cinque ore abbiamo completato la storia, avendo anche raccolto un 80-90% degli elementi secondari. In circa sette ore si può fare tutto quello che il gioco offre. Si tratta della lunghezza perfetta per la quantità d'idee presenti nel gioco: una sola ora in più avrebbe reso il tutto troppo ripetitivo.