Tinykin è un bellissimo omaggio a Pikmin e la versione PC Steam è quasi regalata

Pikmin vi ha sempre incuriosito ma non avete una console Nintendo per provarlo? Oppure li avete oramai giocati tutti e desiderate una nuova avventura simile? C'è la soluzione giusta per voi a un prezzo incredibile: Tintkin per PC Steam è ora in sconto su Instant Gaming e vi costa solo 2,26€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA, in quanto la cifra finale viene mostrata solo al momento del pagamento.