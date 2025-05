Con Android 16 pioverà anche sulle immagini di sfondo, grazie all'IA ovviamente: ecco come funziona

La nuova versione beta di Android 16 per smartphone Google Pixel introduce nuove personalizzazioni per gli sfondi e la schermata di blocco. Selezionando un'immagine da impostare come sfondo nella versione beta, si può ora accedere a una serie di nuovi effetti toccando l'icona scintillante delle "esplosioni stellari", un simbolo che ormai identifica le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

I nuovi effetti per gli sfondi dei Google Pixel

Tra le nuove opzioni disponibili, spicca la funzione "Forme", che consente di applicare un colore a tinta unita allo schermo, con una cornice ritagliata al centro che mette in risalto il soggetto principale della foto, che sia una persona, un animale o un oggetto. È possibile scegliere tra cinque diverse configurazioni geometriche: un ovale inclinato, un rettangolo arrotondato, un'apertura ad arco, una forma floreale e un esagono. Questa funzionalità ricorda in parte l'effetto profondità già presente su iOS, che consente di parzialmente coprire l'orologio della schermata di blocco con elementi del soggetto in primo piano. Al momento, il sistema seleziona autonomamente il soggetto dell'immagine, senza offrire la possibilità di ridimensionarlo o riposizionarlo manualmente. In una prova effettuata da The Verge con una foto contenente due gatti, il sistema ha centrato automaticamente la cornice su uno solo dei due animali, senza fornire un'opzione per includere l'altro.

L'opzione Wallpaper Shapes di Android 16 (fonte: The Verge)

Un'altra interessante aggiunta è l'opzione "Meteo", la quale interagisce visivamente con il soggetto della foto selezionata, ad esempio simulando gocce di pioggia che lo colpiscono o avvolgendolo nella nebbia. L'impostazione predefinita, "Locale", adatta l'effetto alle condizioni meteorologiche circostanti, ma è possibile optare per effetti persistenti come nebbia, pioggia, neve o sole, indipendentemente dal clima reale.

Piove e nevica su Mario (fonte: The Verge)

Queste nuove funzionalità si aggiungono alla precedente modalità di sfondo "Cinematico", che genera automaticamente un effetto di parallasse, spostando il soggetto rispetto allo sfondo dell'immagine all'inclinare del dispositivo. Questa funzione è ora attivabile tramite un interruttore denominato "Aggiungi movimento 3D a questa foto" e ha mostrato risultati leggermente diversi quando testata con la medesima immagine.

Parallelamente, Google sta sperimentando miglioramenti alla schermata di blocco, con un maggiore controllo sulle notifiche visualizzate. La versione beta include un interruttore "Mostra notifiche visualizzate" che, se disattivato, nasconde le notifiche già consultate dall'utente, contribuendo a mantenere un ambiente più ordinato.

Voi che cosa ne pensate? Vi piace l'idea di far piovere sulle immagini di sfondo? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.