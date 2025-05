Imagen 4 impara a scrivere: ecco come Google ha migliorato il suo generatore di immagini IA

L'annuncio, arrivato durante il Google I/O 2025 e proveniente direttamente da Eli Collins, Vice Presidente di Prodotto presso Google DeepMind, sottolinea come Imagen 4 non sia solo un passo avanti in termini di estetica, ma anche una soluzione concreta per applicazioni che richiedono una gestione impeccabile degli elementi testuali.

I miglioramenti di Imagen 4

Google assicura che Imagen 4 rappresenta un balzo significativo nelle capacità di generazione di immagini, combinando velocità e precisione per produrre risultati di eccezionale bellezza. Collins ha evidenziato come il modello eccella nella riproduzione di dettagli fini, quali la trama intricata di tessuti, la trasparenza di goccioline d'acqua e la delicatezza del pelo animale. Questa attenzione ai particolari si manifesta sia in stili fotorealistici che in composizioni astratte, dimostrando la versatilità del sistema.

Una megattera generata da Imagen 4

Le immagini campione diffuse da Google a corredo dell'annuncio illustrano chiaramente questa capacità, mostrando, ad esempio, una balena che emerge dall'asfalto con un realismo sorprendente. Un'altra immagine, che vedete in testa all'articolo, mostra una confezione di uova con del testo scritto perfettamente. Tali esempi suggeriscono che il modello è in grado di catturare la complessità del mondo reale e di tradurla in rappresentazioni digitali convincenti, anche quando si tratta di sfide "tipografiche".

E voi che cosa ne pensate? Trovate che Imagen 4 potrà tornarvi utile? Diteci la vostra nei commenti. Intanto Google lancia anche Flow: il nuovo strumento per creare video con l'intelligenza artificiale.