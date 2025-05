Sul PlayStation Store sono iniziate le offerte “Un multiverso di giochi” con oltre 2.000 sconti per PS4 e PS5

Sono partite oggi delle nuove offerte sul PlayStation Store di Sony. Si tratta degli sconti della serie "Un multiverso di giochi", che come da tradizione propongono migliaia di promozioni su giochi, DLC ed edizioni speciali di titoli per PS4 e PS5.

Come al solito facciamo una breve panoramica di alcune delle offerte in evidenza. Tra queste segnaliamo Armored Core 6: Fires of Rubicon al prezzo di 41,99 euro e di 47,99 euro per la Deluxe Edition, entrambe scontate del 40%. Dai mech di FromSoftware passiamo alla democrazia controllata della Super Terra, con Helldivers 2 che ora viene proposto scontato del 20% a 31,99 euro, giusto in tempo per il lancio del nuovo corposo aggiornamento. Volendo sono disponibili anche la Super Citizen Edition a 47,99 euro.