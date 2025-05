A essere danneggiati maggiormente sono stati in particolare tutti quei titoli che arrivano nei negozi a prezzo pieno ma non ambiscono a porsi come dei capolavori. Se dunque già prima si tendeva a selezionare scrupolosamente quali prodotti meritassero o meno i nostri soldi , l'avvento del Game Pass ha reso tale pratica ancora più stringente.

A parte, appunto, il Game Pass. Una patata bollente, il servizio in abbonamento di Xbox, che ha offerto agli utenti una maniera estremamente conveniente per giocare senza troppi fronzoli, ma al contempo ha inflitto duri colpi a un mercato già malmesso, picconando con violenza la percezione del valore del software .

A poche ore dall'annuncio di Senua's Saga: Hellblade 2, ormai ne siamo convinti: Xbox Game Pass è l'unica esclusiva Microsoft che non vedremo su PS5 . Fra non molto toccherà anche a Halo compiere il grande passo, e a quel punto non ci sarà davvero più nulla a identificare le console della casa di Redmond.

Nessuno vuole Xbox Game Pass?

Pur avendo parlato in tantissime occasioni di come Xbox Game Pass sia redditizio, è chiaro ed evidente che Microsoft per prima non avrebbe mai dato vita a un servizio simile se non fosse stata messa alle strette da una situazione troppo difficile da ribaltare, ai tempi del confronto fra PS4 e Xbox One.

Potendo, la casa di Redmond avrebbe ovviamente preferito vendere i suoi giochi in milioni di copie ricorrendo ai modelli tradizionali, ma non riuscendoci si è inventata una sottoscrizione all-you-can-play talmente conveniente da rivoluzionare il mercato... nel bene e nel male.

Inutile dire che Sony si guarda bene dal portare Game Pass su PS5: le vendite tradizionali funzionano ancora per l'azienda giapponese, almeno quando ha un first party da portare nei negozi: l'ultimo grande successo è stato probabilmente Marvel's Spider-Man 2, pubblicato nell'ottobre del 2023.

Il servizio Xbox rischierebbe di destabilizzare i delicati equilibri che ancora reggono l'ecosistema PlayStation e spingono i suoi utenti ad acquistare giochi come si è sempre fatto... almeno finché dura. E in futuro che accadrà? A questo punto è davvero, davvero difficile dirlo. Se per caso avete qualche idea in proposito, parliamone.