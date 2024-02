Xbox Game Pass non arriverà su PS5 e Nintendo Switch: è redditizio, conferma Microsoft

Microsoft ha confermato varie cose riguardanti Game Pass tra il podcast con gli aggiornamenti sul futuro di Xbox andato in scena ieri e una contemporanea intervista pubblicata da The Verge nelle ore scorse, fonti dalle quali abbiamo avuto la conferma che Game Pass non arriverà su PS5 e Nintendo Switch e che è un business sostenibile e redditizio.

Durante il podcast con gli aggiornamenti sul futuro della piattaforma, il responsabile di Xbox Game Studios, Matt Booty, ha detto chiaramente che Xbox Game Pass resterà un'esclusiva delle console Xbox e PC.

In sostanza, viene ribadita l'essenza di Game Pass come elemento fondamentale e caratteristico delle console Xbox, pertanto il servizio non verrà portato su altre piattaforme.

Booth ha menzionato l'esclusiva di Game Pass su Xbox come uno dei punti della strategia anche futura della piattaforma, ribadendo inoltre che i giochi first party arriveranno al day one all'interno del catalogo come altro punto fondamentale nelle caratteristiche del servizio.