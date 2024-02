Elden Ring: FromSoftware sembra essere ora l'unica proprietaria dei diritti sul titolo

Cosa cambi esattamente questo, in termini di sviluppo, non è ovvio: in ogni caso c'è sicuramente una maggiore libertà d'azione da parte di FromSoftware sull'uso del franchise, nel caso dovesse esserci un seguito o comunque un utilizzo di qualche tipo del titolo in questione.

Tale passaggio sembra essersi concretizzato già nell'aprile del 2023, ma è emerso in maniera pubblica solo di recente, attraverso alcuni documenti trovati nella banca dati dell'ufficio brevetti americano che attestano la proprietà assoluta di FromSoftware sul titolo in questione.

FromSoftware avrà mani più libere su Elden Ring

Elden Ring, un'immagine del gioco

C'è anche da dire che FromSoftware appariva come detentrice del titolo Elden Ring anche in precedenza, ma su mercati diversi: attraverso un'organizzazione un po' farraginosa, questi erano infatti registrati a diverso nome tra il team e Bandai Namco, ma il publisher nipponico risultava comunque in possesso dell'IP almeno in Nord America.

Questo significa che FromSoftware avrà le mani più libere per quanto riguarda la possibilità di sviluppare eventualmente un seguito di Elden Ring in futuro, anche se ovviamente si tratta di un'idea ancora poco verosimile, visto che il team sta ancora lavorando all'annunciata espansione Shadow of the Erdtree ormai da anni e restiamo tutti in attesa di informazioni al riguardo.