Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà un'espansione enorme, quasi metà gioco, per un leak

In attesa di informazioni più concrete su Elden Ring: Shadow of the Erdtree, accogliamo con interesse questa voce di corridoio che riferisce di dimensioni enormi, quasi pari a metà del gioco originale, per la nuova espansione di FromSoftware sul celebre titolo.

La voce in questione arriva dallo youtuber FightinCowboys, che è un personaggio noto nell'ambito dei souls-like: si tratta infatti di uno dei content creator più noti, più volte invitato anche da Bandai Namco e FromSoftware, insieme ai colleghi Oroboro e Vaati, a presentazioni "a porte chiuse" sui nuovi progetti.

Per questo motivo ci sentiamo di prendere in considerazione quanto riferito, anche se sempre e solo come voce di corridoio assolutamente non confermata. "Mi aspetto tranquillamente che Shadow of the Erdtree sia gigantesco, praticamente metà delle dimensioni di Elden Ring", ha riferito FightinCowboys.

"Mi aspetto anche che possa semplicemente sovrastare titoli maggiori nonostante si tratti di un DLC", questo sia come dimensioni del progetto che come quantità di contenuti e visibilità, trattandosi comunque di un titolo di grande importanza e interesse.