MachineGames: il team Bethesda apre un nuovo studio in Svezia mentre lavora a Indiana Jones

Il team MachineGames si espande: lo studio interno al gruppo ZeniMax-Bethesda che sta lavorando a Indiana Jones ha infatti deciso di aprire una nuova sede in Svezia, nella città di Sundsvall, a dire il vero una scelta piuttosto atipica per un team di sviluppo, ma con uno scopo preciso.

L'idea è infatti avere una base operativa in una zona particolarmente promettente e in ascesa per quanto riguarda lo sviluppo videoludico. "Come sviluppatori, siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti", ha riferito Jerk Gustafsson di MachineGames, "Aprire un ufficio satellite nella parte nord della Svezia ci dà l'opportunità di reclutare da un ampio gruppo di sviluppatori con esperienza che si trovano in tale regione e che non potrebbero spostarsi nel nostro quartier generale ad Uppsala".

MachineGames è infatti un team che ha già base in Svezia, ma nella più nota Uppsala. Evidentemente, ha intenzione di espandersi ma sempre rimanendo nello stesso paese e cercando di reclutare personale appartenente alla stessa area geografica.