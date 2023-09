Indiana Jones: Todd Howard dice quando potremo riparlare del gioco di Bethesda e MachineGames

Il director di Bethesda Todd Howard, che è produttore esecutivo del gioco di Indiana Jones, ha speso qualche parola sul gioco alla fine di un'intervista con Esquire, pubblicata in concomitanza con la pubblicazione odierna di Starfield.

"Sono un grande fan di Indiana Jones", ha dichiarato. "Può essere portato nei videogiochi in un modo unico. Il gioco è ovviamente: si esplorano cose. Si tratta di lui. Quindi, se si sta giocando, come si sente che si sta effettivamente giocando e non solo guardando?".

Secondo quanto indicato, Howard non ha potuto rivelare di più sul gioco di Indiana Jones, ma mentre l'intervistatore lasciava il suo ufficio, ha aggiunto: "Ne parleremo l'anno prossimo".