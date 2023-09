Apple e iPhone 15: cosa possiamo aspettarci dall'evento Wonderlust del 12 settembre?

Negli ultimi mesi tra leak, voci di corridoio, previsioni e notizie, abbiamo scoperto praticamente già tutto quello che ci aspetta da questo nuovo evento Apple. Se quindi volete scoprire in anteprima cosa verrà presentato all'evento Wonderlust , continuate pure a leggere questo nostro speciale dedicato, dove andremo a sviscerare le principali caratteristiche di ogni dispositivo al quale Apple sta lavorando in questi ultimi mesi.

Ormai ci siamo. Uno degli eventi più attesi per gli utenti Apple e gli appassionati di tecnologia è in dirittura d'arrivo. La prossima settimana, più precisamente il 12 settembre alle ore 19:00, si terrà l'evento Wonderlust dedicato alla presentazione dei nuovi prodotti marcati con la mela. La principale protagonista dell'evento sarà molto probabilmente la nuova linea di iPhone 15 , la quale includerà quattro modelli con diverse caratteristiche, proprio come eravamo abituati negli ultimi anni. Non mancheranno nemmeno aggiornamenti per la linea degli Apple Watch, così come tutta una serie di accessori e vecchi modelli di iPhone che verranno rivisti con l'introduzione della porta USB-C per soddisfare le nuove normative dettate dall'Unione europea.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus probabilmente saranno disponibili a partire dal 22 settembre, con i preordini che dovrebbero iniziare il 15 dello stesso mese. I prezzi ci aspettiamo che rimangano più o meno gli stessi con un prezzo di partenza di 1.020€ per iPhone 15 e 1.179€ per iPhone 15 Plus, entrambi con 128 GB di memoria interna.

Uno dei cambiamenti più importanti sarà l'introduzione su iPhone della porta USB-C , dopo dieci lunghi anni di utilizzo del connettore proprietario Lightning. Non è ancora chiaro quale sarà la velocità di trasferimento di questa porta né come Apple vorrà promuovere questo cambiamento, imposto principalmente dalle normative dell'Unione europea.

Come vi abbiamo già anticipato nell'introduzione, anche quest'anno ci saranno quattro nuovi modelli di iPhone. La linea si suddividerà ancora una volta in coppie: due dispositivi "base" e due "Pro". Gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus erediteranno alcune caratteristiche dei modelli Pro dello scorso anno, come la tanto chiacchierata Isola Dinamica e il potente chip A16 Bionic .

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Queste potrebbero essere le colorazioni dei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Arriviamo poi agli smartphone di punta per i quali Apple da diversi anni riserva delle novità piuttosto rilevanti. Partiamo dal cuore del dispositivo, il nuovo chip A17 Bionic, realizzato per la prima volta con il processo produttivo a 3 nanometri per garantire maggiore potenza a parità di consumi oppure maggiore autonomia a parità di potenza. Il processore verrà affiancato da ben 8 GB di memoria RAM, due in più rispetto allo scorso anno per una migliore esperienza in multitasking.

La scocca del dispositivo verrà realizzata con un nuovo materiale in titanio, che sostituirà l'acciaio dei precedenti modelli per ridurre il peso degli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. L'iconico interruttore per passare dalla modalità "normale" a quella "silenziosa" verrà rimosso per la prima volta da quando esiste l'iPhone. Al suo posto troveremo un "tasto azione" personalizzabile, similmente a quanto visto con l'Apple Watch Ultra dello scorso anno.

Lo schermo degli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max dovrebbe mantenere le stesse diagonali da 6,1 e 6,7 pollici, con però delle cornici ridotte. Questo potrebbe tradursi in delle dimensioni complessive leggermente inferiori. Nel reparto fotografico, come esclusiva dell'iPhone 15 Pro Max, potrebbe debuttare la nuova lente periscopica per permettere uno zoom ottico di 5x-6x.

Anche per questi modelli ci aspettiamo l'introduzione della porta USB-C, o ancora più probabilmente, una porta Thunderbolt per delle maggiori velocità di trasferimento dei dati. Infine ci aspettiamo il nuovo standard della ricarica wireless Qi2 ed uno storage interno base che parte per la prima volta da 256 GB.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno disponibili a partire dal 22 settembre con i preordini che dovrebbero iniziare il 15 dello stesso mese. Secondo le ultime voci di corridoio, l'iPhone 15 Pro Max potrebbe subire qualche ritardo per via dei problemi in fase di produzione. I prezzi purtroppo potrebbero aumentare ancora; almeno negli Stati Uniti è già stato praticamente confermato un aumento di 100$ per il modello Pro e 200$ per quello Pro Max. Vedremo se tali aumenti arriveranno anche in Italia, con i prezzi che potrebbero passare a 1.469€ per iPhone 15 Pro e 1.619€ per iPhone 15 Pro Max.